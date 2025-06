Homem acusado de matar amigo a tiros no Anel Rodoviário vai a juri hoje em Belo Horizonte

Começa, nesta sexta-feira (13), no Tribunal do Júri em Belo Horizonte, o julgamento do instrutor de tiro Rui Gomes da Silva. Acusado de matar Cléber Augusto Esteves, de 40 anos, ele teria disparado oito tiros após uma discussão que começou em um restaurante e terminou no Anel Rodoviário. A acusação sustenta que Rui buscou a arma em casa antes de atirar. Já a defesa afirma que as ameaças à mãe de Rui justificaram os tiros, ocorrendo em legítima defesa. O carro da vítima, ainda ligado na chegada da perícia, e testemunhas, incluindo policiais, serão elementos-chave no julgamento.



