Homem bate carro em muro de galpão e abandona o veículo na rua em Belo Horizonte

Um homem, de 23 anos, bateu o carro no muro de um galpão, na madrugada de domingo (25), na avenida Barão Homem de Melo, no bairro Nova Granada, região Oeste de Belo Horizonte. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o veículo seguia em alta velocidade. O impacto foi tão forte que o carro atravessou a avenida. Após o acidente, o motorista, que aparentava sintomas de embriaguez, abandonou o local sem ferimentos. Uma garrafa de whisky foi encontrada próxima ao carro, que teve os airbags acionados. A mãe do jovem disse que ele estava sozinho e foi levado ao hospital por um amigo. Ela mencionou que o filho perdeu o controle ao evitar uma freada brusca de um carro à frente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!