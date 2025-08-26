Logo R7.com
Homem com casamento marcado tem carro furtado e passa mal ao descobrir o crime em BH

Crime causou prejuízo de R$42 mil e impactou rotina da vítima, que casa no próximo mês

MG no Ar|Do R7

Câmeras de segurança capturaram o furto de um carro no bairro Copacabana, em Belo Horizonte. Durante uma tarde, um homem levou rapidamente o veículo. O proprietário estava próximo com a família e ficou em choque ao saber do crime. Além do carro, ele perdeu objetos pessoais, como roupas e troféus, totalizando um prejuízo de cerca de R$42 mil. O carro era essencial para os preparativos do casamento, planejado para o próximo mês, e sua ausência complicou sua rotina, forçando-o a usar transporte público. A vítima destacou a sensação de insegurança local e a impunidade como fatores que contribuem para tais crimes.

