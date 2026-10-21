Homem com tornozeleira eletrônica invade prédio, quebra janela e foge em BH

Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi flagrado por câmeras de segurança invadindo um prédio residencial no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito aproveitou o momento em que o portão da garagem estava se fechando para entrar no condomínio. Durante a invasão, ele quebrou uma janela e fugiu pela avenida do Contorno. Apesar de ter sido identificado pela Polícia Militar, o homem não foi preso. O caso aconteceu por volta das 11h do último sábado (17). Segundo relatos de moradores, um dos residentes havia acabado de entrar com o carro na garagem quando o suspeito passou por uma pequena abertura no portão, que ainda estava em movimento.