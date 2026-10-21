Homem com tornozeleira eletrônica invade prédio, quebra janela e foge em BH
O suspeito aproveitou o momento em que o portão da garagem estava se fechando para entrar no condomínio
Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi flagrado por câmeras de segurança invadindo um prédio residencial no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito aproveitou o momento em que o portão da garagem estava se fechando para entrar no condomínio. Durante a invasão, ele quebrou uma janela e fugiu pela avenida do Contorno. Apesar de ter sido identificado pela Polícia Militar, o homem não foi preso. O caso aconteceu por volta das 11h do último sábado (17). Segundo relatos de moradores, um dos residentes havia acabado de entrar com o carro na garagem quando o suspeito passou por uma pequena abertura no portão, que ainda estava em movimento.
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