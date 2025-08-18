Homem, de 47 anos, morre baleado após atacar policiais em Minas Gerais
Segundo a PM, autor teria cometido o crime por vingança, já que teve a motocicleta apreendida por um dos policiais
Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, morreu após atacar policiais com uma faca em Nova Belém, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Ele parou a viatura, sacou uma faca e agrediu o soldado que estava no banco do passageiro. O outro policial, ao volante, disparou contra Odair, que continuou avançando. O policial atacado também reagiu, baleando o agressor, que morreu no local. Dias antes, Odair havia fugido de uma blitz devido a irregularidades em sua moto, e agiu por vingança. A Polícia Civil está tratando o caso como legítima defesa.
