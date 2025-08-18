Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem, de 47 anos, morre baleado após atacar policiais em Minas Gerais

Segundo a PM, autor teria cometido o crime por vingança, já que teve a motocicleta apreendida por um dos policiais

MG no Ar|Do R7

Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, morreu após atacar policiais com uma faca em Nova Belém, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Ele parou a viatura, sacou uma faca e agrediu o soldado que estava no banco do passageiro. O outro policial, ao volante, disparou contra Odair, que continuou avançando. O policial atacado também reagiu, baleando o agressor, que morreu no local. Dias antes, Odair havia fugido de uma blitz devido a irregularidades em sua moto, e agiu por vingança. A Polícia Civil está tratando o caso como legítima defesa.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belém
  • PlayPlus
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • RecordPlus
  • Santos (time)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.