Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar ex com golpes de picareta na Grande BH

Genesco Pereira da Silva foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão por matar sua companheira Marilena Tadeu com golpes de picareta em Jaboticatubas, na Grande BH. O crime ocorreu durante uma discussão e na presença da filha de 13 anos do casal. Após cometer o crime, ele fugiu, mas se apresentou à polícia dias depois. O caso, que aconteceu em outubro de 2023, teve grande repercussão. Marilena era trabalhadora rural e doméstica e foi morta por ciúmes de Genesco. O julgamento ocorreu no fórum local.



