Homem é condenado por homicídio de esposa em Santa Luzia (MG) após discussão sobre ar-condicionado

Após quase 18 horas de julgamento, Cláudio Agostinho Cabral de Almeida foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da esposa, Jussara Ferreira de Almeida Cabral, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 2023. O crime, com qualificadoras de feminicídio e motivo torpe, ocorreu após uma briga sobre a temperatura do ar-condicionado. A defesa alegou legítima defesa e anunciou recurso. Já a acusação buscará aumentar a pena. Flávia, irmã da vítima, expressou surpresa e alívio pela condenação, apesar de considerar a pena baixa.



