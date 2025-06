Homem é encontrado morto com marcas de tiro em estrada de terra na Grande BH

A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem cujo corpo foi encontrado na beira de uma estrada de terra, na noite deste domingo (15), no bairro Recanto do Passaredo, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A descoberta ocorreu a cerca de 200 metros da rodovia LMG 808. O corpo apresentava quatro perfurações de bala: uma no ombro, uma no pescoço e duas no rosto, e havia 11 cápsulas de munição ao seu redor. Sem documentos, a vítima tinha apenas uma chave nos bolsos. A região é conhecida pelo tráfico de drogas, e a Polícia Militar trabalha para identificar a vítima e o autor do crime.



