Homem é ferido com golpe de faca em briga que começou devido à garrafa de uísque em BH

Um homem, de 27 anos, foi esfaqueado nas costas durante uma discussão em frente a um bar na ocupação Dandara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A briga começou devido a uma garrafa de uísque. O suspeito, Rafael Henrique de Souza Oliveira, 28 anos, foi encontrado embriagado e levado ao Hospital Risoleta Neves sob escolta policial. O crime foi classificado como tentativa de homicídio. A vítima está internada no Hospital João 23, onde a faca foi removida no bloco cirúrgico. O agressor possui passagens por roubo.



