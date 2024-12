Homem é indiciado por chicotear andarilho negro por causa de R$10 em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu a investigação sobre o caso de tortura e racismo cometido contra um homem negro, de 45 anos, portador de sofrimento mental, na cidade de Itaúna, a 76 km de Belo Horizonte. O caso ganhou repercussão após o vídeo das agressões viralizar nas redes sociais. O autor das agressões e o homem que fez o vídeo foram indiciados.



Nas imagens, um homem branco aparece chicoteando um homem negro, de 45 anos, por causa de R$10. A vítima possui o diagnóstico de esquizofrenia. O crime ganhou ampla repercussão após a divulgação da imagem, nas redes sociais, no Dia da Consciência Negra.



Dois homens foram indiciados. O primeiro, de 44 anos, aparece no vídeo e continua preso. O segundo envolvido, de 32 anos, é o responsável por gravar a cena criminosa. Ele inicialmente está em liberdade.



Os dois irão responder pelos crimes de tortura e racismo, cujas penas podem chegar a 15 anos de prisão.



