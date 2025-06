Homem é morto a tiros após sair de salão de beleza em Belo Horizonte

Bruno Xavier de Souza, de 37 anos, foi assassinado a tiros ao sair de um salão de beleza no bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (04). O crime ocorreu por volta das 21 horas. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram de Bruno, e o passageiro disparou várias vezes, atingindo-o. A vítima caiu para dentro do salão. A polícia investiga o caso e busca os suspeitos foragidos. Bruno tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.



