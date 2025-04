Homem é morto a tiros em Santa Luzia (MG) em caso ligado a chacina

Tiago Luís Pereira Fernandes, de 39 anos, foi assassinado com 14 tiros em Santa Luzia. Segundo a polícia, ele possui histórico criminal e era suspeito de envolvimento em uma chacina no bairro Novo Aarão Reis, em Belo Horizonte. A polícia investiga o crime como uma possível vingança do tráfico, já que testemunhas disseram que ele não residia no local e tinha pedido abrigo em um barracão. Testemunhas também afirmaram que os assassinos invadiram o local à noite e balearam a vítima. O caso permanece sob investigação, com a suspeita de que traficantes insatisfeitos com a chacina tenham executado Tiago Fernandes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!