Homem é morto a tiros na saída de um bar na cidade de Mário Campos (MG)

Câmeras de segurança de um bar registram o momento em que um homem é morto a tiros ao sair de um bar na cidade de Mário Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte. As cenas mostram um casal espreitando a movimentação, sentados em uma das mesas do bar. A mulher se levanta e quando, em seguida, a vítima passa, o homem vai atrás sacando uma arma. A polícia investiga a causa do crime e as suspeitas são de que o crime tenha sido planejado. A vítima possuía passagens pela polícia, entre elas, por homicídio.