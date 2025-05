Incêndio em sacolão histórico é controlado após oito horas no Centro de BH

Um incêndio atingiu um sacolão na Rua dos Caetés, no centro de Belo Horizonte, mantendo o local fechado. O Corpo de Bombeiros combateu as chamas por cerca de oito horas, e os indícios apontam para um curto-circuito como causa. O imóvel, da década de 1930, não possuía auto de vistoria e tinha fissuras após o incidente. A Defesa Civil avaliará a estrutura. Apesar da presença de um extintor, ele não estava em conformidade com as normas de segurança. As medidas do Corpo de Bombeiros incluíram abrir uma parede para dissipar fumaça tóxica.



