Homem usa tesoura para furtar carro de porteiro, em BH

Um carro foi furtado em frente a um hospital no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, de forma inusitada: o suspeito usou uma tesoura para dar partida no veículo. O dono do carro, um porteiro que trabalha na madrugada, presenciou o crime. "Ele acionou o veículo através dessa tesoura", destacou o policial envolvido. Após perseguição, o suspeito colidiu com um canteiro central na Avenida do Contorno e foi detido. Ele possui uma extensa ficha criminal por diversos delitos.



