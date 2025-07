Homem é morto a tiros quando visitava amigo de infância em BH; polícia investiga autoria

Um homem, de 38 anos, foi morto a tiros no bairro Dom Cabral, em Belo Horizonte, enquanto visitava um amigo. Dois ocupantes de uma motocicleta se aproximaram e dispararam contra ele. A namorada dele, que estava no carro, não soube informar a motivação do crime. A vítima tinha passagens pela polícia e um revólver calibre 38 foi encontrado ao seu lado. Marcas de tiros foram observadas no local, e câmeras de segurança podem ajudar na investigação.



