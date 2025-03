Homem é preso após jogar café quente em rosto de funcionária de panificadora em MG

Um homem foi preso depois de jogar café quente no rosto da funcionária de uma panificadora em Ituiutaba, a 685 km de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, ele entrou no barzinho e pediu a atendente um café gratuito. Ela informou que o patrão não estava e por isso não poderia fazer a doação da bebida.



Uma pessoa que estava no local resolveu pagar pelo café desse homem. A funcionária pegou a bebida e, quando entregou, o homem jogou o copo de café quente no rosto dela, causando queimaduras de primeiro grau.



O autor foi identificado e localizado em um ônibus no centro da cidade. Ele foi autuado e teve a prisão ratificada por lesão corporal grave.