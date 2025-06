Homem é preso após trocar número de atendimento ao cliente em agência bancária de BH

Um homem foi preso suspeito de instalar "chupa-cabra" em caixas eletrônicos de um banco na Savassi, na região Centro-Sul de BH, durante a manhã deste sábado (14). Ele trocou a placa com o telefone de atendimento ao cliente por um número controlado por golpistas. A polícia suspeita que ele faça parte de uma quadrilha de São Paulo que atua em vários estados. Com o suspeito, foram encontrados dispositivos e cartões bancários sem nome. Ele já havia agido em outras quatro agências de Belo Horizonte nos últimos meses. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Caso alguém tenha sido lesado, deve procurar a polícia.



