Homem é preso com 90kg de haxixe na BR-381 em Contagem (MG)

Um homem foi preso na BR-381 em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, com 90 kg de haxixe escondido na lateral de uma caminhonete. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito devia R$10 mil a um traficante e transportava as drogas como forma de pagamento. A abordagem policial resultou em uma perseguição, quando o suspeito desobedeceu à ordem de parada, fugiu em alta velocidade e acabou detido após abandonar o veículo. Durante a perseguição, ele dirigiu de forma perigosa, fazendo ultrapassagens pelo acostamento e colidindo com um carro. O homem, originário de Guaíra, Paraná, já tem antecedentes criminais e um mandado de prisão por roubo. A droga apreendida será encaminhada para perícia.



