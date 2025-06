Homem é preso depois de tentar matar ex-namorada com tiros em salão de beleza de BH

Um homem, de 25 anos, tentou matar a ex-namorada em um salão de beleza no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte. Ele disparou várias vezes antes de fugir. A vítima, que não estava no local, recebeu várias ameaças após o término do relacionamento e tinha uma medida protetiva contra o suspeito. Breno Luiz de Souza foi preso cerca de 14 horas depois, encontrado em uma casa com armamento ilegal. O comparsa, Marlon Richard da Silva Vasconcelos, também foi detido. Eles têm passagens por tráfico de drogas.



