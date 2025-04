Homem é preso em flagrante após ameaçar e tentar matar a ex-namorada na Grande BH

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio em Ibirité na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (08).



A Polícia Militar agiu rápido após receber uma ligação no 190. A vítima informou que o ex-namorado estava tentando invadir a casa dela armado com uma faca. Os policiais encontraram o autor Jaques Lima dos Santos, de 29 anos, na varanda e a vitima segurando a porta.



Ele foi contido pelos policiais e preso em flagrante. Um dia antes, o homem tinha agredido e tentado violentar a mulher. Um primo da vítima estava chegando ao local e o homem fugiu. Depois, ele retornou armado com uma faca e acabou preso quando tentava invadir a casa.



Ele e a vítima tiveram um relacionamento que durou pouco mais de um ano e que terminou há três meses. A mulher foi atendida em um Hospital em Ibirité.



