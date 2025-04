Homem é preso em flagrante por dar golpes de canivete em mulher dentro de quarto de hotel em BH

Uma mulher foi agredida com golpes de canivete dentro de um hotel, na região centro-sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (02). O agressor foi preso em flagrante e a vítima está internada em estado grave no Hospital João 23, no centro da capital mineira.



Segundo a Polícia Militar, o autor chegou a recepção com o corpo ensanguentado e informou que teria esfaqueado uma mulher em seu quarto. O recepcionista do hotel conseguiu convencê-lo a entregar o canivete, impediu que ele saísse do local e acionou a polícia.



Equipes da PM e do Samu chegaram ao local e fizeram o socorro da vítima, que sofreu diversos ferimentos. Ela está em estado grave no Hospital João 23.



