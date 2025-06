Homem é preso por assassinato de empresário em Funilândia (MG)

André Felipe Amaral da Cunha, de 34 anos, foi preso acusado de matar o empresário Paulo Henrique Gonçalves Pereira, de 25 anos, a tiros em um posto de combustíveis em Funilândia. O crime ocorreu em 26 de maio, quando André foi flagrado atirando várias vezes contra a vítima. Após o ataque, ele ficou foragido por 21 dias. Testemunhas relataram que o crime foi motivado por ciúmes, já que André acreditava que sua ex-companheira estava se relacionando com a vítima. Uma coletiva será realizada pela Polícia Civil para detalhar a prisão e as investigações.



