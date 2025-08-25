Homem é preso por engano e passa dois meses na cadeia em BH

José Carlos de Sousa, de 52 anos, foi preso por engano em Belo Horizonte ao tentar obter a segunda via de sua carteira de identidade. Um mandado de prisão equivocadamente expedido pela Justiça de Alagoas levou à sua detenção. Durante os dois meses em que esteve preso, ele enfrentou condições difíceis na cela, enquanto sua família buscava informações sobre seu paradeiro. José não pôde presenciar o nascimento de seu neto. O erro foi descoberto por um defensor público em Maceió, levando à sua libertação. Hoje, ele enfrenta dificuldades emocionais decorrentes da experiência e sua família busca reparação na Justiça. A diferença de idade e assinaturas foram subestimadas pelas autoridades, contribuindo para o equívoco.



