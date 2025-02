Homem é preso por esfaquear esposa e filho de dois meses após discussão em BH

Um homem foi preso suspeito de agredir sua esposa e seu filho de dois meses com golpes de faca. O caso ocorreu após uma discussão entre o casal sobre questões financeiras, que teria se intensificado e levado às agressões. O bebê, com apenas dois meses de vida, foi ferido. O suspeito, que possui diversas passagens pela polícia, foi detido e está sendo investigado pelos crimes de violência doméstica. Veja a reportagem completa no vídeo acima.