Homem é preso por tentar matar ex com golpes de faca em ponto de ônibus em Contagem (MG)

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante após tentar matar a ex-namorada, de 25 anos, com golpes de faca em um ponto de ônibus em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi socorrida e levada para o hospital municipal da cidade.



Segundo informações da Polícia Militar, Jordan não se conformava com o fim do relacionamento e já havia tentado reatar com a vítima, que relatou nunca ter sofrido qualquer tipo de violência ou ameaça por parte do ex-namorado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil. Veja a reportagem completa no vídeo acima.