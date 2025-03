Homem é preso suspeito de aplicar golpes de R$14 mil em clientes de bancos em Sabará (MG)

Um homem foi preso em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de aplicar golpes em clientes de bancos. O criminoso se passava por gerente de agência e, alegando que o cartão da vítima havia sido clonado, ia até a casa delas para realizar a troca do cartão. Durante essas visitas, ele realizava diversas transações bancárias fraudulentas. O suspeito, que veio do estado de São Paulo, aplicou esse golpe em várias vítimas da região. Em um único dia, ele conseguiu obter R$14 mil com a prática criminosa. Veja a reportagem completa no vídeo acima.