Homem é preso suspeito de envolvimento em esquema de desmanche de motos em BH

A prisão de um homem, suspeito de operar um desmanche de motos no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, foi efetuada após rastreador de uma moto furtada indicar o local. Além da moto recuperada, outra moto com queixa de furto foi encontrada. A PM também identificou motores e diversas peças possivelmente furtadas. O dono do imóvel, que alegou abrir uma oficina no local, foi levado para esclarecimentos. Peritos da Polícia Civil apreenderam os veículos e as peças.



