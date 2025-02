Homem é preso suspeito de incendiar apartamento após discussão com companheira na Grande BH

Um homem foi preso em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de atear fogo no apartamento de sua companheira. Segundo a polícia, Junior Peixoto, de 33 anos, estava embriagado e teria causado o incêndio após uma discussão com a vítima. A polícia investiga se o incêndio foi um acidente doméstico ou se Junior teve a intenção de queimar tudo. O casal estava junto há um ano e meio, mas a vítima revelou aos policiais que decidiu terminar o relacionamento devido ao uso constante de bebidas alcoólicas e drogas por parte do companheiro. Veja a reportagem completa no vídeo acima.