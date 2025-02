Homem é preso suspeito de manter namorada em cárcere privado em Santa Luzia (MG)

A Polícia prendeu um homem suspeito de manter a namorada em cárcere privado na casa dele, em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A denúncia foi feita por um amigo da vítima, que é influenciadora digital. A mulher foi localizada no bairro Frimisa, na região central de Santa Luzia, após informações recebidas por meio de um vídeo enviado por esse amigo, o qual ajudou a polícia a encontrar o local. De acordo com a polícia, o celular da influenciadora foi encontrado enrolado em panos de prato e havia sangue em um dos quartos da casa. O homem, de 35 anos, foi preso e está sendo investigado pelo crime.



