Homem é preso suspeito de matar a ex-esposa com golpes de faca no interior de MG Suspeito, que usava nome falso, foi capturado dois meses depois do crime

MG no Ar|Do R7 29/05/2025 - 12h35 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share