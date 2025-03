Homem é preso suspeito de matar criança que estava desaparecida em Água Boa (MG)

Um funcionário da prefeitura de Água Boa, a 379 km de Belo Horizonte, foi preso neste domingo (09) suspeito de matar uma menina de 10 anos que ficou desaparecida por quatro dias. Yara Karolaine Martins Neves desapareceu no dia 4 de março, quando ia para a casa de uma amiga.



A menina fez uma postagem em uma rede social pouco antes de desaparecer. O corpo dela foi localizado no sábado, debaixo de uma ponte na zona rural de São Pedro do Suaçuí, cerca de 60 quilômetros do local onde Yara foi vista pela última vez. O corpo estava enrolado em um lençol branco e foi visto por uma mulher que seguia para uma cachoeira próximo do ponto onde estava o corpo.



Yara foi sepultada neste domingo. Desde o dia do desaparecimento, familiares, amigos e polícia se empenharam na procura pela menina.



Um homem identificado como Valdenilson Ferreira da Silva, de 56 anos, funcionário da prefeitura da cidade foi preso pela polícia. Testemunhas relataram ter visto a criança entrar no carro dirigido por ele, veículo que pertence a Secretaria de Saúde Água Boa, onde ele trabalha, no dia do desaparecimento de Yara.



A polícia conseguiu imagens que mostram a vítima e o suspeito na manhã seguinte. O carro deixa o local por volta das 7h50 da manhã e retorna depois do meio-dia. Confrontado, o funcionário da prefeitura disse aos militares que não tem envolvimento na morte de Yara. Ele alegou que deu carona a uma mãe com duas filhas no mesmo dia que a criança desapareceu até um povoado na região.



Como a versão é diferente do que a polícia conseguiu apurar nas imagens, os policiais foram em busca do carro da prefeitura usado por Valdenilson. O veículo foi encontrado em manutenção em uma oficina e dentro do carro os militares encontraram cheiro forte de material orgânico.



A polícia também conseguiu apurar que o suspeito teria usado um segundo veículo modelo no dia do crime. Os carros e o celular do funcionário da prefeitura foram apreendidos.



Moradores se reuniram em frente a casa do suspeito. Muitos deles gritavam por justiça para Yara. A Prefeitura de Água Boa ainda não se pronunciou sobre a prisão do funcionário e o uso do veículo do município no crime. Antes da prisão, a administração municipal havia decretado luto oficial de três dias.