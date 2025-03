Homem é surpreendido com grito de morador ao tentar assaltar casa escalando paredes em BH

Um homem tentou assaltar uma residência escalando as paredes da casa, mas foi surpreendido pelo grito de um morador no bairro Itapuã, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O empresário, que instalou câmeras de segurança para prevenir roubos, registrou toda a ação. Ele relatou o susto ao perceber que o bandido estava a apenas 2 metros e meio de onde ele estava dormindo. "Foi uma sensação terrível!", desabafou o empresário. O caso ocorreu dias antes do carnaval e gerou grande preocupação na região. Veja a reportagem completa no vídeo acima.