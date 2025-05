Homem envolvido com o tráfico de drogas é morto a tiros na porta de casa em Belo Horizonte

Um homem, de 31 anos, foi executado a tiros na porta de casa, na noite desse domingo (25), na rua Argentral Drumond, Bairro Santa Cecília, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime foi cometido por três homens encapuzados que chegaram ao local em um carro preto. Um dos suspeitos desceu do veículo e realizou vários disparos contra a vítima, que morreu no local. Os militares acreditam que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o rabecão foi acionado para a remoção do corpo. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado ou preso. A Polícia Civil investiga o caso.



