Homem fica gravemente ferido após um botijão de gás explodir em Belo Horizonte

Um homem ficou gravemente ferido depois que um botijão de gás explodiu, dentro da casa dele, no bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Um dos cômodos ficou completamente destruído. Os militares do Corpo de Bombeiros agiram rápido e conseguiram controlar as chamas.



Os vizinhos contaram para os militares que sentiram cheiro forte de gás durante todo o dia. No início da noite, quando o morador chegou, ele também percebeu que algo estava errado. Mesmo assim, decidiu cozinhar. Assim que pegou o isqueiro e acendeu a trempe, a explosão aconteceu.



Com o impacto, objetos foram arremessados, e o imóvel começou a pegar fogo. Eletrodomésticos derreteram com o calor. Além da cozinha, as chamas atingiram o único quarto da casa, que ficou completamente destruído.



A vítima foi atingida pelos estilhaços e pelo fogo. Apesar do sufoco, conseguiu sair do local. O morador foi encontrado sentado na calçada com várias queimaduras. O pedreiro, de 47 anos, foi socorrido consciente pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o hospital João 23. Segundo os médicos, ele teve 80% do corpo queimado e precisou passar por uma cirurgia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.