Homem foragido é preso após tentar se esconder da polícia embaixo da cama em BH

Um homem, de 26 anos, foragido da justiça desde o início do ano, foi preso após se esconder debaixo da cama durante uma operação policial, na noite dessa quarta-feira (11), no Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. A denúncia foi feita pelo disque denúncia 181. No local, estavam a mãe, dois irmãos, a namorada de 17 anos e uma criança de 15 dias. A namorada tentou despistar os policiais. Foram apreendidos porções de crack, 67 pinos de cocaína, uma pistola 9mm e 68 reais. O suspeito era procurado por não retornar à prisão após saída temporária em janeiro e também é acusado de um homicídio em 2017. Ele alegou portar a arma por estar sendo ameaçado.



