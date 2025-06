Homem invade lanchonete e leva 5 kg de queijo em MG

Um homem foi flagrado invadindo uma lanchonete no bairro da Graça, em Belo Horizonte, por volta das 23h da noite de domingo (01). As câmeras de segurança capturaram o momento em que ele pulou o muro e entrou no escritório do estabelecimento. O homem furtou 5kg, 16 latinhas de energético e três caixas de ovo em pó, deixando um prejuízo estimado em R$2.000 ao proprietário. Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens foram entregues à polícia. Há uma curiosidade sobre o uso dos itens levados, como 5 quilos de queijo e caixas de ovo em pó, também conhecido como albumina.



