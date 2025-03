Homem mata companheira estrangulada com cabo de computador em Belo Horizonte

Um homem foi preso suspeito de matar sua companheira, com quem tem um filho de menos de um ano, em Belo Horizonte. O crime ocorreu em uma residência no bairro Glória, na região Noroeste da capital mineira. A vítima, Ianca Sena de Andrade, de 29 anos, foi morta pelo companheiro, Denis Miranda Sandinha, de 46 anos, estrangulada com um cabo de computador. A motivação do crime ainda será investigada. O casal já possuía diversas passagens pela polícia, incluindo envolvimento com tráfico de drogas. Denis foi preso e levado para a Central de Flagrantes, onde responderá pelo feminicídio.



