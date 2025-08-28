Homem morre após bater carro em pilastra e capotar em avenida Cristiano Machado, em BH

Um homem de 31 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (27) após perder o controle do carro que dirigia na avenida Cristiano Machado, altura do bairro Maria Virgínia, na região Nordeste de Belo Horizonte.



Segundo a Polícia Militar, o veículo subiu no canteiro central, bateu em uma mureta de proteção e atingiu uma pilastra, capotando em seguida. O motorista foi retirado ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos.



Destroços do carro ficaram espalhados pela avenida, incluindo o tênis do motorista e uma lata de cerveja encontrada no local. A documentação do veículo e do condutor estava em dia, e ele não possuía antecedentes criminais.



