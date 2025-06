Homem morre após passar mal enquanto usava esteira em academia de BH

Um homem, de 47 anos, morreu após se sentir mal durante o uso de uma esteira em uma academia no bairro São Paulo, na região nordeste de Belo Horizonte. O incidente aconteceu por volta das 22h30. Mesmo após o ocorrido, a academia segue funcionando normalmente. A academia informou que o aluno foi imediatamente socorrido pelos colaboradores e por alunos presentes no local, todos capacitados em primeiros socorros e que “a atuação conjunta e rápida possibilitou a realização das manobras de suporte básico de vida, garantindo a manutenção dos sinais vitais do aluno até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros”. No entanto, apesar de todos os esforços prestados pelas equipes da empresa, alunos e profissionais de emergência, o aluno veio a óbito.



