Homem morre após ser atropelado por moto e arremessado 20 metros de distância em BH

Na noite de quarta-feira (13), no bairro Lindéia, em Belo Horizonte, um homem de 43 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta. Testemunhas relatam que ele estava quase atravessando quando a moto o atingiu e o arremessou a 20 metros. O motociclista de 37 anos não viu a vítima devido a um ônibus que obstruía sua visão. Ele sofreu escoriações e foi levado a um hospital, onde foi constatado que não havia consumido álcool. O caso está sob investigação.



