Homem que atacou advogada em hotel com golpes de canivete é indiciado por tentativa de feminicídio

O homem, de 45 anos, que atacou uma advogada com um canivete em um hotel no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, no dia 2 de abril, foi indiciado por tentativa de feminicídio. A vítima foi encontrada pela polícia desacordada, com quatro golpes, e levada para o Hospital João 23, onde passou por cirurgia. Inicialmente, o agressor alegou não conhecer a advogada, mas foi revelado que eles tinham um relacionamento de cinco anos. Ele pode enfrentar uma possível pena de 20 a 40 anos, devido às mudanças na legislação.



