Homem que esquartejou morador em situação de rua é condenado a oito anos de prisão em MG

O homem que matou e esquartejou morador em situação de rua foi condenado a oito anos de prisão, nesta quarta-feira (29), em Belo Horizonte. Matheus Peixoto de Barros teve a pena base de 13 anos reduzida, pois não foi considerado plenamente responsável pelos seus atos. A juíza, a pedido do Ministério Público e da defesa do acusado, determinou uma medida de segurança na modalidade de internação por no mínimo 3 anos e negou o direito de Matheus recorrer em liberdade. O crime ocorreu em 2023, quando ele matou Marciel José Soares, na época com 31 anos, morador em situação de rua no bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.