Homem que sequestrou ônibus na Grande BH pode responder crime em liberdade

O homem preso por sequestrar um ônibus e fazer um refém, na tarde desta terça-feira (28), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, pode responder pelo crime em liberdade.



Segundo a delegada Fabíola Oliveira, responsável pelo caso, pode ser determinada uma fiança, já que foi classificado como sequestro e cárcere simples. A pena para o crime é de um a três anos de prisão.



Ainda de acordo com a delegada, a fiança não foi determinada na terça-feira porque o suspeito não estava presente. “Acredito eu, como os requisitos à concessão de uma prisão preventiva não estão presentes, caso não tenha nenhuma novidade, ele saia na audiência de custódia”, destacou Fabíola.



Durante o depoimento, a vítima contou que, apesar da situação tensa, o suspeito estava tranquilo. “A ameaça na vítima com o canivete aconteceu uma única vez. Na verdade, as ameaças eram contra o próprio autor, ele colocava o canivete no pescoço e no coração”, detalhou a delegada.



A vítima não teria percebido o início do sequestro. “Quando o autor entrou no ponto de ônibus, ele [a vítima] nem conseguiu ouvir o que o autor falou. Quando ele viu, as pessoas já tinham saído e só tinha sobrado ele e o autor no ônibus”, explicou Fabíola.



A irmã do sequestrador relatou um histórico de problemas de saúde mental do autor do ataque. "Ele já estava muito depressivo", comentou a mulher. Segundo ela, o quadro de depressão se agravou após a ex-esposa o proibir de ver o filho recém-nascido.



De acordo com a PM (Polícia Militar), a mulher teria restringido o acesso à criança devido ao envolvimento do ex-marido com drogas.



O homem abordou o ônibus no bairro Pedra Azul e mandou o motorista e passageiros descerem. Em seguida, ele fez um homem refém e ordenou que outro passageiro dirigisse até o bairro Nacional, onde a ex-esposa trabalha. A motivação para o crime teria sido porque ele pediu para a ex para ver o filho, mas como ela estaria trabalhando hoje, ela não deixou e ele ficou revoltado. O homem seria usuário de drogas.