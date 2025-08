Homem que teria se envolvido em briga de bar é morto com tiro na cabeça em Contagem (MG)

Um homem foi morto com um tiro na cabeça em frente a um bar no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, Marcos Vinícius Gomes Barbosa, de 45 anos, estava com uma amiga quando um desconhecido o chamou pelo nome e atirou. Momentos antes, ele havia se envolvido em uma briga em outro bar da região. A polícia busca vídeos e realiza diligências para identificar o suspeito e entender as motivações do crime. A amiga entrou em desespero após a confirmação do óbito. O boné de Marcos foi encontrado a cerca de um metro do corpo.



