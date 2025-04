Homem se entrega à polícia e confessa crime ter matado ex-mulher em Belo Horizonte

Nilton Ferreira Gomes, de 55 anos, se apresentou espontaneamente à Polícia Civil após matar a ex-companheira, Sandra Maria França, de 46 anos, no bairro Olaria, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele confessou o crime à polícia, assim como já havia feito ao filho mais velho, de 24 anos, por telefone. Mesmo com a confissão, Nilton não foi preso.



O crime aconteceu durante a madrugada, no início da semana. Segundo o relato do filho à polícia, o pai ligou dizendo que havia enforcado Sandra. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava morta.



Sandra e Nilton foram casados por 24 anos e estavam separados há dois. A mãe da vítima contou que a filha vivia um relacionamento conturbado e que o ex-marido não aceitava o fim do casamento. A Polícia Civil segue investigando o caso.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.