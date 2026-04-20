Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem troca tiros com policiais após tentar jogar mochila para dentro de presídio em Vespasiano

A intervenção policial contou com cães da PM; mas o suspeito e a mochila em questão não foram encontrados. Nenhum agente ficou ferido.

MG no Ar|Do R7

  • Google News

Um homem tentou jogar uma mochila para dentro do presídio de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo, 21. Policiais penais perceberam a situação e tomaram providências. A ocorrência foi por volta das 20h30. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para apoio. O suspeito fugiu para a mata ao redor do presídio e disparou contra os policiais penais, que revidaram. Cães da PM auxiliaram nas buscas, mas nem o suspeito nem a mochila foram encontrados. Nenhum agente ficou ferido na abordagem.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • presídio
  • tiroteio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.