Homem troca tiros com policiais após tentar jogar mochila para dentro de presídio em Vespasiano
A intervenção policial contou com cães da PM; mas o suspeito e a mochila em questão não foram encontrados. Nenhum agente ficou ferido.
Um homem tentou jogar uma mochila para dentro do presídio de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo, 21. Policiais penais perceberam a situação e tomaram providências. A ocorrência foi por volta das 20h30. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para apoio. O suspeito fugiu para a mata ao redor do presídio e disparou contra os policiais penais, que revidaram. Cães da PM auxiliaram nas buscas, mas nem o suspeito nem a mochila foram encontrados. Nenhum agente ficou ferido na abordagem.
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