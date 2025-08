Homens armados roubam bar e fogem no carro do proprietário em Belo Horizonte

Dois homens armados assaltaram um bar na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A ação foi capturada por câmeras de segurança. Os suspeitos fugiram levando dinheiro, celulares e documentos no carro do dono do bar. Um deles foi preso após ser encontrado em atitude suspeita pela polícia, que recuperou parte dos bens roubados e o veículo. O bar, que funciona há dois anos, nunca havia sido assaltado antes. A dona do estabelecimento pede mais segurança na região, especialmente na Avenida Sebastião de Brito, local em obras e de pouco movimento.



