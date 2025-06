Homens armados roubam posto de combustível e agridem frentista em Belo Horizonte

Homens armados invadiram um posto de combustíveis no bairro Heliópolis, na região Norte de Belo Horizonte. Durante a madrugada, três criminosos abordaram o frentista. Ele estava sozinho, foi agredido e ameaçado. O assalto durou cerca de 40 minutos e deixou um prejuízo de R$ 93 mil. Os suspeitos também levaram eletrodomésticos do refeitório. A vítima contou que os criminosos chegaram preparados para arrombar o cofre e afirmou estar traumatizado, pedindo mudança de horário no trabalho. Este foi o segundo assalto ao local nos últimos meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!