Homens que faziam parte de organização criminosa morrem em confronto com a PM em BH

Dois homens foram mortos durante uma operação da PM no bairro Copacabana, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Eles faziam parte de uma organização criminosa do Rio de Janeiro e reagiram à abordagem dos militares. Foram encontrados três granadas e fuzis em um apartamento. Os baleados foram levados ao Hospital Risoleta Neves e morreram após a entrada na unidade. A perícia criminal esteve presente no local para investigação.



